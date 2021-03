Thomas (Les Vacances des Anges 4) défend Ricardo et Nehuda : "Ils ont été victimes d'un trafalgar"

Quelques mois avant le scandale Carla Moreau et la sorcellerie, une autre histoire a enflammé la Toile : l'altercation entre Ricardo Pinto, Nehuda, le maire Joé Bédier et sa famille à La Réunion, peu de temps avant le début des Vacances des Anges 4. Les parents de Laia ont été accusés d'être à l'origine de cette bagarre, mais des témoignages et des vidéos sont venus affirmer le contraire.

Thomas revient sur l'altercation avant Les Vacances des Anges 4

De son côté, la justice a décidé de classer sans suite cette affaire qui a quand même provoqué l'exclusion de Ricardo et Nehuda des Vacances des Anges 4 et le déménagement du tournage en République Dominicaine. Cette situation n'a pas été facile à vivre pour les candidats surtout que l'ex-couple s'est retrouvé victime d'un coup monté si l'on en croit les confidences de Thomas à PRBK : "Je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont été victimes d'un trafalgar. Ils ont été le bouc-émissaire d'une embrouille montée de toute pièce par le maire et tous ses petits collègues."

Le Marseillais explique ensuite : "Ils nous ont privé d'un tournage sur cette île magnifique et ont privé certains Réunionnais (...) A cause d'une poignée d'abrutis, on a été victime d'un dommage collatéral qui a pénalisé des gens de notre présence. Arrivé à La Réunion, j'ai rarement vu un engouement pareil. Les Réunionnais étaient top, respectueux et cool. Je trouve ça très dommage. Et puis, nous accuser alors que je n'étais même pas dans l'embrouille..."

