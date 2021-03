Nehuda et Ricardo Pinto de nouveau en couple ? Elle répond à la rumeur après l'anniversaire de Laia

"Je vois qu'une personne s'est servie de cette occasion pour redorer son image"

L'ex-candidate des Anges 8 a posté une autre mise au point avec plus de détails : "Comme d'habitude, les gens parlent parce que Laia a pu fêter son anniversaire avec son père, sans que lui et moi nous nous en mettions plein la gueule. Je suis choquée par la bassesse de l'état d'esprit des gens. Je vois aussi qu'un pervers narcissique ne manipule pas que sa conjointe et son ex, mais tout le monde. Vous êtes bien naïfs. Enfin bon, ce n'est pas très grave. Je ne suis plus avec Ricardo et je n'en veux plus. Quand on se rend compte qu'une personne ne vous mérite pas, on a moins de haine, de chagrin et les choses sont plus faciles au quotidien."

Et un petit tacle pour Ricardo Pinto : "J'ai préparé cet anniversaire toute seule, avec mon argent, mon énergie, mes amis. Ricardo n'a aucunement participé, sauf pour son cadeau. L'important est que ma fille a eu un bel anniversaire. Je vois qu'une personne s'est servie de cette occasion pour redorer son image et pour me snapper afin de faire croire certaines choses. Ce n'est pas grave, la roue tourne." Eh oui, les apparences peuvent être trompeuses...