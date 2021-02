Nehuda confirme sa rupture avec Ricardo Pinto et balance qu'il est déjà de nouveau en couple !

Si vous vous amusez à compter les ruptures entre Ricardo Pinto et Nehuda, vous avez du courage car, nous, on a perdu le fil depuis longtemps. Un nouveau rebondissement vient d'ailleurs de se produire : les parents de Laia se sont encore séparés. Que s'est-il passé ? Aux dernières nouvelles, ils essayaient de recoller les morceaux après leur exclusion des Vacances des Anges 4 suite à l'altercation avec le maire de Saint-André à La Réunion : "Le fait d'être réunis change beaucoup de choses. Du coup, on s'accroche."

Ricardo Pinto séparé de Nehuda et déjà en couple

Finalement, ils ne se seront pas accrochés longtemps puisque quelques semaines seulement après cette annonce, Ricardo Pinto et Nehuda ont encore rompu : "Nous deux c'est terminé", a confié l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 sur Snapchat avant de faire une révélation inattendu : "Il a rencontré quelqu'un et est amoureux. Donc pour lui, sa nouvelle copine et pour moi, stop, svp, merci." Cette fois-ci, la rupture entre les deux influenceurs semble définitive. Ricardo aurait donc déjà rencontré une nouvelle femme en quelques semaines ? Il ne s'est pas encore exprimé à ce sujet.