Ricardo Pinto et Nehuda de nouveau en couple : "Le fait d'être réunis change beaucoup de choses"

Au mois de décembre, Nehuda a posté des messages assez violents laissant penser qu'elle se serait séparée (encore une fois) de Ricardo Pinto. Quelques jours plus tard, l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a annoncé qu'ils traversent "la crise des 5 ans" avant de confirmer leur rupture "très sérieuse", mais leurs abonnés se sont vite retrouvés perdus lorsque les parents de Laia se sont affichés de nouveau ensemble peu de temps après leur séparation.

Ricardo Pinto et Nehuda de nouveau en couple après leur exclusion des Vacances des Anges 4

Ils l'ont été encore plus au moment où Ricardo Pinto et Nehuda sont partis tous les deux à La Réunion pour le tournage des Vacances des Anges 4. Bon, ils n'y sont pas restés bien longtemps puisqu'ils se sont retrouvés au coeur d'une altercation avec Joé Bédier, le maire de Saint-André, et sa famille dans un hôtel de l'île. Ils sont accusés d'avoir provoqué cette bagarre malgré leur démenti sur les réseaux sociaux. Résultat ? Nehuda et Ricardo sont exclus du casting des Vacances des Anges 4 et ont été renvoyés en France.

Un coup dur... qui a eu du positif au final. Pour preuve, le couple a décidé de se laisser une seconde chance comme il l'a annoncé en story sur Instagram : "Hier, c'était le 19 janvier et on s'est mis ensemble le 19 janvier 2016. Du coup hier, c'était nos 5 ans. Sauf qu'on était dans une période un peu particulière, mais le fait d'être réunis change beaucoup de choses. Du coup, on s'accroche, on s'accroche. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille." Une nouvelle réconciliation donc, mais sera-t-elle la dernière ?