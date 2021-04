Les Vacances des Anges 4 : Angèle appelle au boycott et dénonce de "l'acharnement"

Les scandales s'enchaînent autour des Vacances des Anges 4. Déjà avant le tournage, une bagarre a éclaté entre candidats et habitants de la Réunion où était censée être tournée l'émission. Si la version des faits varie, le tournage a dû être repoussé et c'est finalement en République Dominicaine que les candidats se sont installés. Mais, même après, rien ne s'est passé comme prévu. Rawell a été exclue après une violente dispute avec Toto et Angèle a elle aussi écartée de l'aventure. La candidate avait expliqué avoir été menacée par Raphaël Pépin qui, lui, n'a pas quitté l'émission.

"Cette production favorise l'acharnement"

Ce jeudi 15 avril, Angèle Salentino a décidé de se confier sans filtre sur son expérience dans Les Vacances des Anges 4. Celle que l'on a pu voir dans Love Island et dans Les Marseillais vs le reste du Monde 5 garde une expérience amère de sa participation à l'émission de NRJ12. Via un live, elle a appelé au boycott de l'émission. "Stop, stop, stop, il ne faut plus que ça arrive !" a-t-elle déclaré. Pourquoi ? Car selon elle, la production de l'émission protégerait certains candidats et favoriserait un climat malsain où le harcèlement serait quotidien. "Il faut comprendre que cette production favorise l'acharnement. Tant que vous allez regarder, il y a une personne qui se fera n*quer. Il y a toujours une personne qui va subir un harcèlement tant que vous regardez Les Anges. Si vous voulez faire comprendre aux productions, à la chaîne, que ce n'est pas ce que vous souhaitez, il faut que les audiences chutent."

Angèle aurait fait les frais de cette ambiance détestable puisqu'elle a été isolée après une altercation avec Raphaël Pépin sur le tournage. Lui, qu'elle accuse de l'avoir presque frappée, n'a pas été exclu du jeu. La star de télé-réalité explique d'ailleurs avoir demandé à la production de ne plus apparaître dans l'émission. Selon Angèle, grâce au montage notamment, la production montrerait une image négative de certains candidats, notamment de candidates féminines. "Y'en a marre de faire passer certains pour des gentils, pour des héros et y'en a marre de faire passer des meufs victimes d'acharnement pour des tarées, des folles, des jalouses..." déclare Angèle qui ajoute : "C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez de tout. Si vous ne regardez plus, il n'y a plus rien qui se passe". Angèle a d'ailleurs aussi fait un autre live avec des candidates dont Rawell pour dénoncer d'autres moments choquants arrivés dans les coulisses de l'émission.