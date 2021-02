Raphaël Pépin violent avec Angèle Salentino ? Une pétition pour le virer de la télé-réalité lancée

Le tournage des Vacances des Anges 4 a très mal commencé à cause de l'altercation entre Ricardo Pinto, Nehuda et Joé Bédier, le maire de Saint-André, ainsi que sa famille. Résultat ? Les parents de Laia, en froid aujourd'hui, ont d'ailleurs été exclus de l'émission de NRJ 12 et la production a aussi dû trouver au dernier moment un nouveau lieu pour tourner cette saison. C'est donc en République Dominicaine qu'elle a choisi de poser ses valises.

Une pétition lancée contre Raphaël Pépin

Maissane (10 couples parfaits 4), Thomas, Sarah Fraisou, Allan Guedj, Ahmed, Raphaël Pépin, Tiffany, Angèle Salentino, Rawell, Leana ou encore Emma (Les Princes et les princesses de l'amour 3) sont au casting des Vacances des Anges 4, mais deux candidates ont déjà été exclues de l'aventure : Rawell, après une dispute avec Thomas, et Angèle.

Sur ses réseaux sociaux, l'ex de Greg Yega a affirmé que cette décision était injuste car ce n'était pas elle qui avait fait preuve de violence, mais Raphaël Pépin : "Il a essayé de me frapper, accompagné de Tiffany (...) Il m'a menacée moi et ma famille et j'ai répondu par taquinerie en faisant un doigt d'honneur et c'est moi qui ait été isolée." Si certains internautes pensent que Angèle Salentino ment, d'autres l'ont rapidement défendue en rappelant que ce n'était pas la première fois que le chéri de Tiffany était accusé d'être violent et misogyne.

L'un d'entre eux a même lancé une pétition, pour que les productions de télé-réalité virent Raphaël, sur Change.org : "Il apparaît que, depuis plusieurs années, Raphaël Pépin a été l'auteur de divers actes de violences physiques et psychologiques diverses et répétées. Raphaël bénéficie de nombreux passe-droits accordés par les sociétés de production pour des raisons encore inconnues (...) Angèle a été mise en isolement et exclue du tournage hors que Raphael, lui, continue à tourner dans le plus grand des calmes."

"Honte à tous les candidats qui me font passer pour une menteuse"

A ce jour, la pétition a été signée plus de 3 000 fois. Angèle Salentino n'a pas hésité à la partager sur son compte Instagram, avant de pousser un coup de gueule contre ceux qui l'accusent de mentir sur son exclusion des Vacances des Anges 4 : "Honte à tous les candidats qui me font passer pour une menteuse alors que vous savez la vérité (...) J'ai bu un verre d'alcool après l'altercation entre Raphaël, Tiffany et moi et, avant la soirée, j'ai bu deux gorgées de vodka non autorisées, et croyez-moi bien, je ne suis pas la seule à le faire. C'est la seule et unique chose qu'ils peuvent retourner contre moi. Du coup, ils sous-entendent que je n'étais pas dans mon état normal et que j'étais intenable."