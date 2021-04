Les Vacances des Anges 4 : alcool, candidats... comment la tv-réalité a évolué ces dernières années

L'alcool sur les tournages, ça a beaucoup changé : maintenant "ils n'en n'ont pas un verre" assure Greg Basso

Les épisodes des Vacances des Anges 4 sont actuellement diffusés sur NRJ12. Et si une altercation a forcé la production à changer de lieu de tournage pour l'émission de télé-réalité, passant de La Réunion à la République dominicaine, Greg Basso est toujours présent malgré tout. Lui qui s'était fait connaître dans le show Greg le millionnaire, puis a été candidat dans La ferme célébrités ou encore La maison du bluff et a même fait de la musique est passé de l'autre coté, côté animation. En interview pour PRBK, il nous a confié les plus grosses différences entre la télé-réalité de son époque et la télé-réalité d'aujourd'hui.

Et ça commence avec l'alcool pendant les soirées. Dans Les Vacances des Anges 4, "l'alcool ils n'en n'ont pas un verre" a-t-il affirmé. "Pour ma soirée d'adieu je pensais que j'allais quand même boire un petit verre avec eux, c'était un vieux jus de pomme dans un verre à champagne qu'ils m'ont servi" a même avoué Greg Basso, donc "j'étais bien dégoûté", "j'avais un peu les boules". Alors que dans ses précédentes aventures, il avait eu droit à plusieurs verres d'alcool sur les tournages. "Je vous avoue que quand je faisais Greg le millionnaire, ou quand j'ai fait La ferme célébrités ou même La maison du bluff, on avait à boire si on avait soif" et "ça les arrangeait un peu parce que parfois quand tu bois un peu, les langues se délient", "tu te lâches un peu plus".

Concernant les rumeurs de drogues sur les tournages de télé-réalité, Greg Basso a là aussi assuré qu'il n'y en avait pas : "La drogue, comment voulez-vous que des gens qui arrivent, qui sont pris en charge au départ de Paris", "avant l'aéroport" et "qui ne sont pas lâchés de tout le voyage, qui sont mis là-bas", "en vase clos", "comment voulez-vous qu'ils fassent quoi que ce soit ?" a-t-il argumenté. "Ce n'est pas possible" a-t-il ajouté.

Il a remarqué dans Les Vacances des Anges 4 que les candidats d'aujourd'hui sont différents : "Ils jouent un peu un rôle"

Greg Basso qui est de retour à la télé avec Les Vacances des Anges 4 a aussi donné d'autres exemples de différences entre la télé-réalité de ses débuts et celle de 2021. Comme quoi ? Les candidats en eux-mêmes, qui jouent un rôle devant la caméra désormais alors qu'avant ils étaient vraiment naturels. "On découvrait à l'époque, c'était nouveau, donc on était peut-être plus spontanés et plus naturels" a-t-il expliqué, "aujourd'hui c'est un peu plus joué quand même". "Il y en a quand ils sont devant la caméra, sur certaines scènes spécialement, ils jouent un peu un rôle, ils jouent un peu un jeu" a-t-il confié, "dès que tu es en off, ce n'est pas tout à fait pareil".

Sans oublier qu'ils n'ont plus le même langage, la même façon de parler qu'avant. Les expressions ont évolué en quelques années et donc ces nouvelles expressions sont aussi présentes dans la télé-réalité (sans même parler des expressions marseillaises des candidats marseillais). "Parfois j'étais un peu largué sur les expressions" a donc déclaré Greg Basso. Autre gros changement : les candidats de télé-réalité sont désormais tous devenus des influenceurs grâce aux placements de produits, ce qui n'existait pas du tout avant. "Aujourd'hui c'est surtout une autre manière de faire de la publicité pour les marques" a-t-il indiqué, ils "ont bien raison d'en profiter".

