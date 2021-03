Les Vacances des Anges 4 : casting, nouveautés, retour de Greg Basso... les premières infos

Les travailleurs et les vacanciers

Comme chaque année, Les Vacances des Anges 4 ne riment avec pas avec repos, mais cette fois-ci, les candidats se retrouvent partagés en deux groupes : les travailleurs et les vacanciers. D'un côté, les travailleurs dorment dans des lits superposés et travaillent "chaque jour pour le compte" du propriétaire de la villa. D'un autre, les vacanciers sont des "invités privilégiés" : ils profitent de "chambres ultra confort" et d'activités de rêves. Mais attention, les teams ne restent pas figées tout au long de l'aventure. Tout peut changer lors de chaque test et chaque mission : les vacanciers doivent donc se battre pour garder leur place de rêve !