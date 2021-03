Rawell (Les Vacances des Anges 4) en couple avec Julien : elle a quitté son ex-petit ami pour lui !

Raphaël Pépin, Tiffany, Sarah Fraisou, Ahmed, Leana, Thomas, Rawell, Rania, Angèle Salentino ou encore Emma (Les Princes et les princesses de l'amour 3) se sont tous retrouvés en République Dominicaine pour le tournage des Vacances des Anges 4. Les retrouvailles entre Rawell et Toto furent apparemment explosives : la soeur jumelle de Rania aurait même été exclue de l'aventure après une violente dispute avec son ex. Malgré les tensions, elle a fait une très belle rencontre dans l'émission de NRJ 12.

"Le problème est que j'étais déjà avec quelqu'un"

Comme l'a annoncé Rawell sur Instagram, elle est aujourd'hui en couple avec Julien (Les Princes et les princesses de l'amour 4) : "Il y a des rencontres dans la vie qui ne s'expliquent pas !", a-t-elle écrit. Les deux candidats se sont donc rencontrés dans Les Vacances des Anges 4, mais ne se sont mis ensemble qu'au moment de leur retour en France. La raison ? L'influenceuse n'était pas célibataire lors du tournage en République Dominicaine.

Au vu de sa forte alchimie avec Julien, elle a décidé de larguer son copain après son départ de l'aventure : "On était comme des aimants, mais le problème est que j'étais déjà avec quelqu'un. C'est pour ça que je n'étais pas dans une optique de me mettre en couple (...) Tout le monde me disait 'mais Rawell, t'as pas un mec ? T'es proche de Julien'. Du coup, ça me mettait encore plus mal à l'aise. J'essayais de m'éloigner, mais au final, plus je m'éloignais, plus je me rapprochais de lui", explique Rawell en interview avec Sam Zirah.

"Julien est arrivé dans ma vie, je n'ai pas contrôlé"

L'ex-candidate des Anges 12 confie ensuite : "Il savait que je commençais à me rapprocher de quelqu'un dans l'aventure parce que je lui en ai parlé au téléphone. C'est quelqu'un que je respecte, c'était la moindre des choses. Ce n'était pas facile (...) J'ai quand même partagé une histoire avec lui. On avait des projets, c'était vraiment sérieux parce qu'on se connaissant d'avant. Après, Julien est arrivé dans ma vie et je n'ai pas contrôlé. Et puis, mon ex a vu des trucs sur les réseaux sociaux."

Julien, qui est l'ancien prétendant de Sara dans Les Princes de l'amour 8, ajoute : "On est ensemble à 100%. Elle a réglé ses affaires avec son ex, ce n'était pas facile pour elle et pour moi. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière, je tenais à elle."