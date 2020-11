Rawell (Les Anges 12) de retour : Sarah Lopez et Eddy montent un plan contre elle (EXCLU VIDEO)

Tout comme Chani, Rawell a créé beaucoup de tensions et de disputes dans Les Anges 12. Son départ a donc été un soulagement pour Jonathan Matijas, Sarah Lopez et les autres candidats, mais Eddy, Virgil et l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 ne s'attendaient pas à retrouver la soeur jumelle de Rania lors de leur séjour en Thaïlande. Thomas, qui est arrivé en cours d'aventure, n'avait pas non plus prévu de régler ses comptes avec son ex Rawell dans l'émission de NRJ 12 !

Mission ignorer Rawell enclenchée !

Une fois revenue dans Les Anges 12, l'influenceuse a tenté de recoller les morceaux avec Sarah Lopez et Eddy, mais ses excuses ne les ont pas vraiment convaincu. L'ex de Jonathan Matijas et son pote décident alors de monter un plan contre Rawell dès leur retour dans la villa de Hong Kong : "Je n'ai pas du tout envie que Jonathan lui pardonne quoique ce soit (...) Je n'ai pas senti d'excuses sincères de sa part. C'est quelqu'un qui reste buté, qui ne fera pas d'efforts. J'ai vraiment envie qu'on l'ignore", balance Sarah Lopez en interview.

Jonathan, lui, avoue être prêt à demander à Fabrice Sopoglian de virer l'ex de Thomas si elle n'améliore pas son comportement explosif et agressif du début d'aventure comme on peut le voir dans un extrait exclu dispo dans notre diaporama. Ambiance ! Alors, comment va se passer la suite pour Rawell ? Réponse sur NRJ 12 à partir de 18h05 !