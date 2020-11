Jonathan Matijas en couple avec Shanna Kress : Sarah Lopez donne son avis

Même si Jonathan Matijas est celui qui a décidé de rompre avec Sarah Lopez, il a mis beaucoup plus de temps que son ex pour digérer cette séparation et refaire sa vie : "J'ai subi le contre coup de mon ex qui, après avoir été triste, cherchait à me faire mal. C'était sa manière d'extérioriser et de se soigner", a-t-il confié en interview avec PRBK avant d'avouer qu'il a regretté avoir été en couple avec la candidate des Anges 12. Mais aujourd'hui, tout ça appartient au passé.

Sarah Lopez réagit au couple de Jonathan Matijas et Shanna Kress

Depuis sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 6, Jonathan Matijas est guéri de sa rupture difficile avec Sarah Lopez et il l'est encore plus depuis qu'il est en couple avec Shanna Kress ! Eh oui, après plusieurs semaines de rumeurs, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 et l'ancien footballeur ont enfin officialisé leur love story ! Certains internautes sont curieux de connaître l'avis de l'influenceuse, qui a retrouvé l'amour avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen, et ne manquent pas de lui demander en live.

Alors, que pense Sarah Lopez du fait que Jonathan Matijas fréquente aujourd'hui l'ex de Thibault Garcia ? "Vous n'avez pas compris en fait ? Je vais le redire qu'une seule fois : j'ai refait ma vie avant que Jon refasse sa vie. Donc non, ça ne me fait rien. J'en ai rien à cirer. Shanna, je ne la connais pas donc j'en ai rien à faire. Je leur souhaite que du bonheur, j'espère que leur couple va durer. Je m'en tape en fait", explique-t-elle sur Snapchat.

"J'en ai vraiment rien à carrer"

La participante aux Anges 12 balance ensuite : "Je suis heureuse dans ma vie, avec mon chéri tout se passe bien. Donc arrêtez de me poser cette question parce que j'en ai vraiment rien à carrer ! Lâchez-moi avec ça ! J'ai refait ma vie avant, je suis amoureuse. Je m'en tape. Qu'ils soient heureux, moi aussi je le suis. Ne jamais souhaiter du malheur aux autres." Sa réponse a le mérite d'être cash en tout cas !