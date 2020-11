Thomas (Les Anges 12) et Rawell, les retrouvailles : les deux ex règlent leurs comptes (EXCLU VIDEO)

Alors que Thomas ne devait pas participer aux Anges 12, en raison de sa présence dans La Villa des Coeurs Brisés 5, il a finalement pu rejoindre l'aventure vers la fin. Une bonne nouvelle pour l'habitué de l'émission de NRJ 12 sauf qu'il ne s'attendait pas du tout à revoir son ex Rawell en Thaïlande, surtout qu'il la pensait dans la villa en Chine sans se douter qu'elle était partie puis revenue : "Comme je savais qu'elle était en tournage, je n'avais pas spécialement envie de venir", a confié le Marseillais en interview avec PRBK.

L'heure des explications a sonné pour Rawell et Thomas

Leurs retrouvailles sont donc l'occasion parfait pour régler leurs comptes et s'expliquer après leur rupture un peu brutale et choc : "Est-ce qu'il va pouvoir assumer tout ce qu'il s'est passé dans le passé ? Maintenant, je ne lui en veux plus, j'ai plus de rancoeur", avoue Rawell face caméra avant de se retrouver en tête à tête avec Thomas et d'en dire plus sur leur séparation : "Notre relation s'est arrêtée parce qu'il est parti dans une aventure sans m'avoir annoncé les choses. Son côté menteur me dérange." Alors, comment va se passer cette mise au point ? Un extrait exclu, dispo dans notre diaporama, nous donne un petit aperçu.

En attendant de voir l'épisode en intégralité, Thomas a confié à PRBK il y a quelques jours qu'il appréhendait cette confrontation : "J'avais beaucoup d'appréhension de la revoir, mais de me retrouver face à elle, les yeux dans les yeux, pour parler de certains non-dits du passé, c'était compliqué. Quand je l'ai revue en face de moi, c'était la même que dans mes souvenirs, mais en encore plus belle."