Les Vacances des Anges 4 : les graves accusations de plusieurs candidates, qui dénoncent le sexisme

Depuis son exclusion des Vacances des Anges 4, Angèle Salentino est en colère contre la production et ne manque pas de régler ses comptes avec elle dès qu'elle le peut. L'ex de Greg Yega ne digère toujours pas le fait d'avoir été virée après une dispute avec Tiffany et Raphaël Pépin car lors de cette altercation, c'est le pote de Thomas qui se serait montré violent et pas l'inverse selon elle. Certains internautes ont même lancé une pétition pour sortir Raphaël du milieu de la télé-réalité.

"Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sp*rme au visage"

Depuis cette histoire, les langues se délient de plus en plus : Rawell et Rania ont notamment dénoncé le harcèlement dont elles disent avoir été victimes. La prod fait face à de graves accusations et ça ne va pas s'arranger après le live d'Angèle Salentino, avec Nathanya, Rawell et Céline Morel (Les Anges 11), dans lequel elle balance des infos chocs notamment sur l'acharnement et la violence présents dans l'aventure. "Il faut comprendre que cette production favorise l'acharnement", explique l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 avant d'appeler au boycott des Vacances des Anges 4 et de tacler l'émission sur ses faibles audiences.

Angèle Salentino a ensuite laissé entendre que la production aurait fait preuve de sexisme envers les candidates. Vous n'êtes pas prêts pour les prochaines accusations : "Ce qui m'a choquée c'est ce qu'on nous a dit pour nous briefer avant de rentrer dans l'aventure. On nous a dit mot pour mot : 'bon ben les filles, les mecs n'en peuvent plus. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sp*rme au visage.'."