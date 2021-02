Rania (Les Vacances des Anges 4) dénonce "l'acharnement" contre Angèle face à Raphaël et Tiffany

Rania défend Angèle : "ça commence à devenir de l'acharnement" alors qu'elle "dit la vérité"

Après une violente bagarre entre des candidats des Vacances des Anges 4 (bientôt sur NRJ12) avec un maire de La Réunion, Ricardo et Nehuda avaient été virés du tournage. La production a ensuite déplacé le tournage en République dominicaine, mais une autre altercation aurait eu lieu. Angèle Salentino avait confirmé avoir été exclue des Vacances des Anges 4 alors que c'est elle qui aurait été menacée par Raphaël Pépin et Tiffany. Et si beaucoup de candidats de télé-réalité ont pris la défense du couple, Rania Saiidii, qui était aussi dans l'aventure, a en revanche pris la défense de son amie.

Alors qu'une pétition pour virer Raphaël Pépin de la télé-réalité a été lancée, Rania est sortie du silence. Dans sa story Instagram, elle a expliqué que "ça commence vraiment à devenir de l'acharnement de s'en prendre à une personne". Surtout qu'elle "dit la vérité, alors que vous êtes je ne sais combien (...) à mentir, c'est un truc de fou" a assuré Rania, qui a la même version des faits qu'Angèle.

Connue pour son franc-parler, Rania a ajouté : "Dans la vie, je suis très juste et très entière", "donc là, ce que je vois en fait, c'est du mensonge, du matin jusqu'au soir". D'habitude "je parle très peu télé sur mon Instagram mais si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour défendre quelqu'un parce qu'elle mérite d'être défendue" a-t-elle expliqué en citant Angèle, "c'est une personne entière, qui dit la vérité", "une personne loyale".

"Je ne comprends pas comment on peut cautionner leur comportement"

Rania a continué en affirmant que "ça me fait bien rire quand on veut faire passer Angèle pour une alcoolique, quand on veut faire passer Angèle pour une menteuse" : "J'ai assisté à tout ça les amis, j'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles". Déjà, "faut arrêter de faire croire que vous buvez du Fanta", et ensuite "le pire dans tout ça, c'est que je suis choquée, Nico, tu me déçois énormément" parce que "ma soeur (Rawell, ndlr) t'a défendu depuis le début, elle s'est mis des gens à dos pour toi et quand je vois que maintenant tu marches avec eux et tu fais la tête de mouton". Pareil pour Emma, "elle faisait tout par derrière", "elle s'est retournée contre Angèle" et c'est une "lèche-cul de la prod".

En parlant de certains candidats des Vacances des Anges 4, Rania les a violemment clashés. "Ils ne supportaient pas que nous on puisse dire les choses en face et, comme on était un peu des maillons forts aussi, ils ne nous supportaient pas, clairement", "ils se sentent en force, en mode on a réussi à les nexter du programme (...) mais pas du tout", "c'est pas vous qui m'avez fait sortir" et au moins "je pars la tête haute" a-t-elle confié.

"Il faut faire redescendre ces gens là, à un moment donné, ce ne sont pas eux qui font leurs lois ici en fait" a-t-elle aussi déclaré, "tout ça ça me choque", "ils sont tellement mauvais et je ne comprends pas comment on peut cautionner leur comportement".