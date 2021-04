Les Vacances des Anges 4 : Angèle Salentino attaque (encore) la production, NRJ 12 "réagit"

Il y a quelques jours, Angèle Salentino est sortie du silence dans un live Instagram pour dénoncer l'acharnement, le harcèlement et le sexisme dont elle a été victime dans Les Vacances des Anges 4. Elle s'est notamment attaquée à Sarah Fraisou et Raphaël Pépin, avec qui elle a eu une violente dispute avant d'être exclue de l'aventure. Angèle a aussi appelé au boycott de l'émission de NRJ 12 avec le hashtag #boycottlesanges. Depuis, un gros mouvement est lancé sur les réseaux sociaux.

"Ils se planquent derrière leurs candidats sadiques"

D'anciennes candidates, comme Céline Morel (Les Anges 11), Nathanya, Aurélie Preston ou encore Sarah Van Elst (Les Anges 10), et les jumelles Rawell et Rania ont rejoint Angèle Salentino pour s'attaquer à la production et à Sarah Fraisou, accusée d'avoir harcelé plusieurs personnes sur les tournages des Anges. De nombreux internautes sont aussi mobilisés avec le hashtag #boycottlesanges.

Le combat ne s'arrête donc pas, d'autant plus que l'ex de Greg Yega a fait de nouvelles confidences en story sur Instagram : "Ils sont en train de faire la méthode de la victimisation alors qu'ils ont harcelé uniquement des filles pendant des années (...) C'est la production qu'on veut dénoncer car c'est elle qui a mis en place ce système d'acharnement psychologique depuis des années. Ils se planquent derrière leurs candidats sadiques, mais c'est trop facile. Il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de dénoncer."

Le message surprenant de NRJ 12, la chaîne s'explique

Angèle Salentino, qui va porter plainte contre Sarah Fraisou, a ensuite retrouvé Céline Morel, Rania, Rawell et Sarah Van Elst pour un nouveau live Instagram, pour dénoncer encore une fois les moqueries, les humiliations et l'acharnement qu'elles ont subi. Un nouveau live énormément commenté, notamment par NRJ 12 avec un message assez surprenant : "Moi je ne comprends pas. Vous avez pris l'argent et maintenant, vous criez au scandale ?"