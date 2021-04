Angèle (Les Vacances des Anges 4) accusée de racisme : "Je vais porter plainte contre Sarah Fraisou"

Angèle Salentino va porter plainte contre Sarah Fraisou

Angèle Salentino a rapidement répondu aux accusations de Sarah Fraisou dans sa story Instagram : "Je n'ai rien à cacher Sarah. Elle dit que je suis raciste, ça se voit qu'elle est désespérée pour en arriver là. Tu es malhonnête, rien n'a changé depuis le tournage. En privé, elle me fait des excuses et après elle fait des captures d'écran pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Tu es vraiment mauvaise et tu ne changes pas malgré tout ce qui est en train de se passer."

"Donc parce que je suis chrétienne, je suis raciste. Tu prouves que tu n'as aucune culpabilité, tu continues ton acharnement même en dehors des tournages #boycottlesanges (...) Je te conseillerai déjà d'assumer ce que tu es en train de faire avec Ahmed et ta fausse rupture. Arrête de faire le calimero et de faire genre que t'es au bord de la dépression. T'es pas en rupture, tu prends les abonnés pour des c*ns. T'es pas du tout en dépression et tu l'étais encore moins sur les tournages quand t'as mis la misère à autant de personnes", poursuit l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5.

Angèle Salentino avoue ensuite que cette histoire risque bien de se terminer devant la justice : "Je vais porter plainte contre toi sache-le parce que tu es une menteuse et que tu essaies de faire de la diffamation sur mon c*l (...) Maintenant, t'es n*quée je te le dis." Ambiance !