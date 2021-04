Sarah Fraisou divorcée d'Ahmed : elle réagit aux accusations de violence conjugale

Après plusieurs semaines de rupture, Sarah Fraisou et Ahmed ont officialisé leur divorce à la fin du mois de mars : "Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. On ne s'entend plus." Ces révélations ont relancé les rumeurs de violence conjugale, mais aujourd'hui, Angèle Salentino laisse entendre que ce serait Sarah qui aurait été violente et non pas Ahmed : "J'ai vu la violence mais c'était Sarah qui faisait mal". "C'était plus Sarah envers Ahmed", a balancé l'ex de Greg Yega à Sam Zirah.

Sarah Fraisou accusée de violence conjugale, elle réagit

Sarah Fraisou aurait par exemple "fouetté" son ex-mari avec "des serviettes de plages" sur le tournage des Vacances des Anges 4 si l'on en croit toujours Angèle. Ces confidences en ont choqué plus d'un, mais la pote de Leana a rapidement posté une vidéo pour y répondre et régler ses comptes avec les haters : "J'ai été odieuse avec certaines personnes. J'aurais dû m'arrêter avant mais je ne m'en rendais pas compte. Donc quand je me mange plein de choses dans la tête ensuite, c'est normal, mais aujourd'hui tant mieux, ça m'a fait grandir."

Sarah Fraisou balance ensuite "Je m'excuse auprès de ces personnes là. Je pense qu'il y a des personnes du milieu de la télé avec lesquelles je me suis clashée, mais je n'ai aucune rancoeur. Sachez que je vous pardonne et je ne suis plus dans ce rapport de force, ça ne m'intéresse pas. Je parle en général, je ne vise personne."

"Les attaques et les mensonges, je n'y répondrai pas"

L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 semble donc démentir le fait d'avoir été violente avec Ahmed : "Les attaques et les mensonges gratuits, je n'y répondrai pas. Si vous arrivez à vous endormir et continuer à mentir sur certaines personnes, je vois beaucoup d'interviews, ce n'est pas grave. Vous profitez de l'occasion pour vous faire connaître. Je ne vous en veux pas. Si ça peut vous apporter du bien de faire du mal aux autres et que vous arrivez à vous endormir. Ça ne m'intéresse pas les trucs comme ça", conclut-elle.