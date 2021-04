Sarah Fraisou séparée d'Ahmed... parce qu'elle était violente et le frappait ? Angèle balance

Angèle, qui a été en couple avec Greg sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9, a même révélé à propos de Sarah Fraisou : "J'ai vu la violence mais c'était Sarah qui faisait mal". "C'était plus Sarah envers Ahmed. Là c'était plus SOS homme battu que le cas inverse" a-t-elle assuré. La candidate de télé-réalité a même raconté une scène en particulier : "Il se prenait des coups de serviettes le soir le pauvre. Elle le fouettait avec des serviettes de plage. On l'a vue la scène".

"Ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller du matin au soir"

Et Angèle Salentino a aussi balancé à propos de la relation de couple entre Sarah Fraisou et Ahmed que tout n'était pas rose. En plus des supposées violences conjugales, les deux ex auraient été en disputes non-stop pendant le tournage des Vacances des Anges 4. "Ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller du matin au soir, c'était vraiment relou" a-t-elle assuré, donc c'était "couple goal que sur les réseaux sociaux".

Mélanight a de son côté réagi aux accusations d'Angèle sur Sarah Fraisou. Celle que vous avez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX a pris la défense de la candidate et a sous-entendu que ce serait Ahmed qui aurait été violent avec elle. "Tu crois vraiment qu'Ahmed, champion de boxe, va se faire frapper par Sarah Fraisou ?" a-t-elle ainsi lâché.