Greg (Les Marseillais) abandonne par amour pour Angèle : les internautes jubilent face à leur départ

Depuis le début des Marseillais VS Le reste du monde 5, Angèle Salentino risque constamment d'être éliminée par sa famille, mais elle réussit toujours à éviter de partir. Elle a surtout eu beaucoup de chance ces dernières semaines puisque les Marseillais sont à chaque fois passés aux éliminations sauf que Marine El Himer a profité d'un duel des champions pour l'éjecter de la compétition et se venger de sa trahison envers son équipe pour sauver son bebew Greg Yega.

Greg Yega et Angèle Salentino quittent Les Marseillais VS Le reste du monde 5

En réalité, la soeur jumelle d'Océane El Himer n'a pas fait exprès de perdre l'épreuve avec Mujdat, mais leur défaite face à Jessica Thivenin et Nacca l'a quand même bien arrangée pour provoquer le départ d'Angèle Salentino. Et en plus de ça, elle a contribué à l'abandon de Greg puisqu'il a choisi de quitter Les Marseillais VS Le reste du monde 5 par amour pour sa chérie. Une décision qui n'a pas manqué de réjouir certains internautes.

Eh oui, ces Twittos commençaient à saturer de l'histoire entre l'ex-candidate de Love Island et le pote de Paga : "Je suis trop heureuse ANGELE DEGAGE et GREG avec elle", "Enfin débarrasser de Greg et Angèle. Insupportables ces deux-là en plus d'être des traîtres", "Une pierre deux coups aller dégagez Angèle et Greg enfin MERCI MARINE", "Les 2 en même temps quel bonheur !!", peut-on lire sur Twitter. En général, ils ne sont pas aussi heureux face à un départ...