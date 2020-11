Marine El Himer (Les Marseillais) de nouveau en couple avec Benoît Paire ? Ca semble se confirmer

Alors que Marine El Himer était en train de commencer une histoire avec Benoît Paire, elle l'a interrompue pour se mettre en couple avec son ex, Benjamin Samat, dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Un choix qu'elle regrette aujourd'hui, comme la soeur jumelle d'Océane l'a confié en interview avec PRBK : "Je n'aurais pas dû me rapprocher de Benjamin parce que ce n'était pas la bonne personne." Marine s'en veut surtout d'avoir mis un terme à son flirt avec Benoît Paire pour le candidat aujourd'hui in love de Maddy Burciaga.

Marine El Himer et Benoît Paire officiellement en couple ?

Mais depuis sa rupture avec Benjamin Samat, elle semble bien déterminée à reconquérir le sportif et son plan a l'air de fonctionner puisqu'ils ont été aperçus ensemble sur un yacht en compagnie d'Elsa Dasc et Océane El Himer. Benoît Paire et l'ex de Julien Guirado se sont aussi revus quelques semaines auparavant lors d'une sortie avec Kellyn (10 couples parfaits 4) et Leslie Dasc, mais se sont-ils réellement remis ensemble ou se fréquentent-ils de nouveau comme de simples potes ?

"SCOOP, Benoît Paire et Marine sont officiellement en couple", a balancé le compte Instagram @lesmarseillaisvsrdm5_. Une rumeur à prendre avec des pincettes puisque Marine El Himer et l'ex de Shy'm n'ont rien confirmé pour le moment, mais bon, leur retour de flamme ne serait pas une grosse surprise non ?