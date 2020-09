Benoit Paire toujours amoureux de Shy'm ? "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux"

Benoit Paire toujours amoureux de Shy'm ? Le tennisman se confie comme jamais sur leur relation passée et leur rupture

Très discret sur sa vie privée, Benoit Paire s'est confié comme jamais et en toute transparence sur son couple avec Shy'm et sur leur rupture. Le tennisman français a écrit la préface du livre Out !, dans laquelle il révèle que son ex compagne lui manque encore aujourd'hui.