Angèle (Les Marseillais) regrette d'avoir trahi son équipe pour Greg : "Je l'ai fait par amour"

Illan et Kevin Zampa réagissent à la trahison d'Angèle

Illan a lui aussi réagi à la trahison d'Angèle dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Marine dit que c'est la compet'. C'est totalement faux parce que si c'est vraiment la compét', pourquoi tu as mis Greg ? Va mettre Julien Tanti, le chef de famille, Benjamin, le plus fort en sport. Tu n'as pas joué compét', tu as joué affect dans ton choix parce que tu as mis le plus nul de l'équipe adverse (...) Tu ne peux pas reprocher à Angèle et moi d'avoir joué affect alors que tu as fait la même chose à la base", a-t-il balancé sur Instagram.

Et que pense Kevin Zampa de toute cette histoire ? "Rien que de voir ça, j'ai le seum. J'ai envie de lui dire 'espèce de traître', mais bon, ça fait trois mois, je m'en bats les reins aujourd'hui (...) J'ai l'impression qu'elle n'a même pas de rancoeur. Si tu n'es pas là pour que la télé et que tu aimes ton mec, laisse terminer le jeu et si Greg part, tu pars avec lui, fin de l'histoire (...) Je déteste la triche, mais avec le recul, je comprends qu'elle ait voulu sauver mon mec", a avoué l'ex de Molie lors d'un live sur Insta.