Angèle Salentino raconte son agression dans Les Vacances des Anges 4 : "On a voulu me frapper"

Angèle Salentino, Nathanya, Rania, Rawell et Céline Morel attaquent la production des Anges en justice pour harcèlement, acharnement, sexisme et violence. Depuis plusieurs semaines, les candidates récoltent des témoignages d'anciens candidats et d'anciennes stagiaires de La Grosse Equipe afin de constituer leur dossier pour un éventuel procès. En attendant, elles continuent leur combat avec le hashtag #stopharcelement. Rania, Nathanya et Angèle Salentino sont d'ailleurs venues parler de l'affaire dans TPMP sur C8.

"On m'a aspergée le visage de produit ménager"

Elles ont livré des discours assez choquants sur la production et Angèle a donné pus de détails sur son agression dans Les Vacances des Anges 4. Souvenez-vous, elle a été exclue de l'émission de NRJ 12 alors que c'est Raphaël Pépin qui a fait preuve de violence envers elle : "On m'a aspergée le visage de produit ménager, on m'a insulté de p*te, sal*pe. On a voulu me frapper. La production m'a enfermée à clé dans une chambre. J'ai été agressée physiquement par deux candidats. Ce ne sont pas eux qui ont été sanctionnés, c'est moi. On m'a mise à part alors que j'ai subi une agression et on m'a enfermée dans une pièce."

"C'est ma femme qui va te casser la gue*le"

Angèle Salentino a ensuite révélé que le soir de cette altercation, elle a reçu des menaces de la part du petit ami de Tiffany dans Les Vacances des Anges 4 : "Il s'est approché de moi en me disant clairement devant les caméras 'j'en ai rien à foutre de la production tu vas voir'. Et là, il a bien compris qu'il y avait les caméras et il m'a dit 'c'est ma femme qui va te casser la gue*le'. J'étais à bout et c'est moi qu'on a isolée, c'est pas l'agresseur. C'est moi la victime. La production m'entourait en me disant de me calmer et pendant ce temps, le candidat était de l'autre côté du jardin en train de crier 'je vais tuer ta mère et ton père'."

L'histoire ne s'arrête pas là : "Deux autres candidats arrivent et une candidate, elle aussi spécialisée dans le harcèlement, me dit 'tu vas voir, t'as de la chance que le vigile soit à côté de toi, mais tôt ou tard tu vas te manger cette gifle, tu vas te la prendre", explique l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 avant de préciser que la production interdit la sécurité d'intervenir pour ne pas "casser la séquence". Si vous vous posez la question, la candidate dont parle Angèle est Sarah Fraisou.