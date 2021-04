Les Anges : de la drogue fournie par la production ? Angèle, Rania et Nathanya accusent

Le passage de Rania, Nathanya et Angèle Salentino dans TPMP, pour dénoncer harcèlement, violences, sexisme et acharnement, fait beaucoup parler sur la Toile. Il faut dire que les deux candidates des Vacances des Anges 4 et l'ex-candidate des Anges 11 ont balancé de nouvelles accusations chocs sur la production. Angèle a notamment raconté son agression par Raphaël Pépin, mais les filles ont aussi affirmé que les participants des Anges consommaient de la drogue (de la cocaïne pour être plus précis) sur le tournage de l'émission de NRJ 12.

De la cocaïne dans Les Anges ?

Elles accusent la prod de fournir les substances illicites : "Les tournages se passent en général à l'étranger. Vous vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. Donc la drogue, vient d'où ? (...) Ce sont les candidats qui sont en contact avec une personne de la production. Ils agissent en toute puissance, c'est ça qui est incroyable", affirme l'ex de Greg Yega.

Nathanya explique ensuite que la consommation de cocaïne servirait pour "déshiniber" les candidats : "Ils sont de plus en plus agressifs et violents. Ils ont des réactions complètement inattendues pour un oui ou pour un non. J'ai failli me prendre une bougie parce que je n'ai pas fait un câlin à la bonne personne le matin. Mon lit s'est retrouvé par terre, j'ai eu la villa à dos et une bougie a failli me voler au visage."

Des propos graves qui n'engagent bien évidemment que Angèle Salentino, Rania et Nathanya pour le moment.