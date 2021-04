Les Anges : des candidates payées pour coucher ? Un ex-membre de la prod balance

La polémique autour des Anges est loin d'être terminée ! Depuis qu'Angèle Salentino a révélé avoir été victime d'acharnement sur le tournage des Vacances des Anges 4, actuellement diffusée sur NRJ12, les témoignages s'enchaînent et sont tous plus choquants les uns que les autres. Angèle, Rania et Nathanya ont révélé avoir été victimes de sexisme et ont expliqué que la production de l'émission fournirait de la drogue aux candidats. Une chose démentie par Raphaël Pépin. Ce vendredi 23 avril, c'est Kim Glow qui a raconté son expérience dans TPMP et s'est dite "détruite" suite à son passage dans l'émission. Également invité dans l'émission de Cyril Hanouna ? Un ancien membre de La Grosse Equipe qui produit la télé-réalité. Ce dernier a témoigné à visage caché et évoqué la présence de drogue... et pas que !

De la prostitution déguisée dans Les Anges ?

Lors de leur passage dans TPMP la semaine dernière, Angèle, Rania et Nathanya avaient évoqué la pression mise par certains membres de la production pour qu'elles se mettent en couple. "On m'en parlait matin, midi et soir. Comme je n'allais pas dans le sens, on m'a fait comprendre que c'était moi qui faisait les choses mal." s'est souvenue Rania. Une "incitation à la prostitution" selon Gilles Verdez, présent autour de la table ce jour-là. Et il ne croyait pas si bien dire. A la toute fin de TPMP ce vendredi 24 avril, Cyril Hanouna a interrogé Max, le témoin anonyme et ancien membre de la production des Anges, à ce sujet. L'animateur lui a demandé si les candidates étaient mieux payées si elles avaient des rapports sexuels. "Oui" a répondu ce dernier, une réponse qui a scandalisé l'animateur et les chroniqueurs. Cyril Hanouna a d'ailleurs promis d'évoquer ce sujet dans TPMP lundi prochain.

Il confirme la présence de drogue (mais pas fournie par la production)

Ce témoin anonyme s'est aussi exprimé sur la présence de drogues. S'il avoue qu'il y a bien des drogues dures sur les tournages, il assure qu'elles ne sont pas fournies par la prod. "Il y a du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy. De ma propre expérience, je n'ai jamais vu les gens de la production en fournir aux candidats (...) Ils préfèrent fermer les yeux." a-t-il expliqué. Kim Glow a elle aussi confirmé que certains prennent de la cocaïne ou de l'ecstasy sur les tournages.