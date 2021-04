Les Vacances des Anges 4 : Raphaël Pépin dément la conso de drogue mais balance sur l'alcool caché

Magnums de vodka cachés, candidats bourrés... Raphaël et Tiffany évoquent l'alcool sur le tournage

Après les accusations de drogue, Raphaël Pépin a évoqué la présence de l'alcool sur le tournage des Vacances des Anges 4. Et il a affirmé qu'il y en avait, mais que c'était contrôlé : "effectivement, la production donne un verre par candidat par soir". Avant de finalement reconnaître : "Effectivement, il y a des candidats qui arrivent à faire rentrer de l'alcool". A ce sujet, Tiffany ajoute "oui, il y a eu des magnums de vodka dans des valises des candidats". On est donc loin du simple verre autorisé, comme nous le confiait encore récemment Greg basso en interview à propos des coulisses des Vacances des Anges 4.

Tiffany accusé justement Angèle d'avoir bu trop d'alcool. "Par rapport à l'isolement dont parle Angèle, elle dit qu'elle a été isolée suite à cette altercation pour sa sécurité, parce qu'on allait être violent envers elle. Moi j'ai envie de vous dire, elle a été mise en isolement oui, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'elle avait consommé, elle avait bu" a-t-elle lâché.

"Elle avait bu de l'alcool" a-t-elle continué, "Et vous savez qu'on est employé, on a un contrat de travail. À partir du moment où on est en état d'ébriété sur un lieu de travail, que fait notre employeur ? Il nous met en isolement, alors oui pour sa sécurité, mais sa sécurité de quoi ? Il y a une piscine, il y a des escaliers, il y a un balcon, elle était bourrée. Je vous le dis. Et on a des preuves. Il y a des techniciens, des cameramen, il y a tout le monde qui était là, quand même".

Nehuda balance : "De la drogue, j'en ai vu, pas chez NRJ12"

Nehuda, qui a été exclue avec Ricardo des Vacances des Anges 4 après l'affaire d'agression à la Réunion, a elle aussi réagi. Dans sa story, elle a expliqué : "Il faut dénoncer pour de vrai. On ne peut pas dénoncer qu'à moitié. Sur NRJ12, ça ne passe pas, mais par contre sur TFX ou W9 ça passe mieux ? Non, faut dénoncer pour de vrai !".

"Les prods qui font venir de la coke pour les candidats, vous pensez vraiment qu'il n'y a que sur NRJ 12 que ça se passe ?" a-t-elle ajouté, accusant ainsi plusieurs productions d'émissions de télé-réalité de donner de la drogue aux candidats. En parlant de TFX et W9, elle sous-entend donc que La Villa des Coeurs Brisés, La Bataille des couples, Les Marseillais VS Le reste du monde ou encore Les Marseillais pourraient bien elles aussi être concernées par ces accusations... Des propos qui n'engagent qu'elle pour le moment.