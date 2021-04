Kim Glow "en insécurité" sur le tournage des Anges : "J'ai été détruite"

Les témoignages se succèdent et ne se ressemblent pas concernant Les Anges. Le 15 avril dernier, Angèle Salentino appelait au boycott de l'émission et témoignait sur Instagram concernant le climat malsain des coulisses des Vacances des Anges 4. Depuis, les langues se délient. Nathanya, Rawell et Angèle ont aussi dévoilé avoir été victime de sexismes et expliqué dans TPMP que la production fournirait de la drogue aux candidats. Une chose qui a été démentie par Raphaël Pépin. Greg Basso, lui, a soutenu la prod et recadré Angèle sur les réseaux. Alors qui faut-il croire ? Kim Glow qui a participé aux Anges 9 et aux Vacances des Anges 2 semble avoir pris position.

"J'ai été détruite après le tournage des Anges"

Et elle est team Angèle. Ce vendredi 23 avril 2021, Kim Glow était l'invitée de TPMP où elle a témoigné sur son expérience sur le tournage des Anges. La candidate révélée dans les Marseillais a confié avoir vécu une expérience horrible sur le tournage de l'émission de NRJ12. "Psychologiquement, j'ai été détruite après le tournage des Anges." a-t-elle déclaré. Pourquoi ? Car elle aurait reçu des menaces et, selon elle, n'aurait pas été protégée par la production. "J'ai reçu des menaces de mort et d'agressions de la part des candidats. C'est allé très, très loin." assure Kim. Cette dernière confie aussi avoir filmé des preuve en cachant son téléphone mais que, quand la production l'a découvert, elle aurait confisqué son portable... et supprimé les preuves. Dans son passage dans TPMP, Kim Glow évoque aussi une grosse crise d'angoisse qui a été filmée alors qu'elle avait demandé de l'aide aux membres de la production présent. "J'ai cru que j'allais crever" confie-t-elle.

"J'étais clairement en insécurité"

Kim Glow qui avait été au centre d'un gros clash avec Vincent Queijo dans Les Anges 9 avoue donc ne pas s'être sentie en sécurité sur le tournages des Anges, contrairement à d'autres émissions auxquelles elle a pu participer. "Dans Les Anges, j'étais clairement en insécurité. (...) C'est peut-être pas tout le temps comme ça mais moi, ce que j'ai vécu, c'est une angoisse terrible de ne pas être protégée. Hors caméra, j'avais peur." explique la candidate qui s'est confiée sur une autre altercation qui a eu lieu un soir : "Il y a un candidat (...) qui m'a sauté dessus comme un ogre. Il fait 1m90, j'ai cru qu'il allait m'éclater la gu*ule ! C'est Rawell qui m'a défendue (...) La production n'a rien fait." assure-t-elle.