Les Anges : 6 altercations qui auraient déjà dû alerter sur "l'acharnement"!

La fin des Anges est-elle pour bientôt ? Il y a des risques avec la polémique du moment. Après s'être exprimées sur les réseaux sociaux, Angèle Salentino, Rania et Nathanya se sont rendues dans TPMP pour dénoncer une nouvelle fois l'acharnement, le sexisme et le harcèlement dont elles se disent victimes.

Angèle a aussi raconté son agression dans Les Vacances des Anges 4, dont est partie cette affaire. Le lendemain de son passage dans l'émission de C8, Raphaël Pépin a répondu aux accusations de violences et a affirmé porter plainte. Cette histoire va se régler devant un tribunal, mais avant de connaître la suite, PRBK revient sur 6 altercations qui ont alerté et choqué les téléspectateurs.

1. Aurélie Preston, Ricardo Pinto et l'affaire du "seau de pipi"

Après son passage dans Les Anges 8, Aurélie Preston est tombée en dépression : son corps s'est totalement déréglé et elle a perdu ses cheveux à vue d'oeil. L'ex-candidate des Marseillais en Thaïlande s'est confiée à de nombreuses reprises sur l'acharnement et les bizutages qu'elle a subis dans l'émission de NRJ 12, mais on se souvient surtout de sa violente altercation avec Ricardo Pinto et l'histoire du "seau de pipi" qui a fait énormément de bruit.

À l'époque, en 2016, Aurélie Preston a témoigné sur les réseaux sociaux : "Il a tout fait pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. Oui oui. Il a voulu pisser dans un seau et me le balancer. Heureusement, la production est intervenue." Elle a aussi avoué avoir reçu deux seaux de javel en plein visage, lancés par l'ex de Nehuda. Sans oublier les bizutages de la part de Sarah Fraisou. Le CSA a décidé de s'en mêler et, de son côté, Aurélie Preston porté plainte contre La Grosse Equipe. Elle est d'ailleurs toujours dans l'attente des suites du procès, voilà pourquoi elle ne s'exprime pas dans l'affaire #stopharcelement.