Les Vacances des Anges 4 : Greg Basso soutient la prod et charge Angèle, "Elle n'a pas été correcte"

Y'a-t-il eu un climat malsain dans les coulisses des Vacances des Anges 4 ? En fin de semaine dernière, le hashtag #boycottlesanges se retrouvait en trending topic sur Twitter. Il a été lancé par Angèle Salentino, candidate de l'émission. Pourquoi ? Dans plusieurs lives sur Instagram, la candidate révélée dans Love Island a balancé en compagnie d'autres candidates sur la production qu'elle accuse d'avoir favorisé certains candidats et d'entretenir une ambiance malsaine.

Selon elle, certains candidats se seraient acharnés sur des candidates féminines, allant même jusqu'au harcèlement. Plusieurs candidates de l'émission de NRJ12 ont aussi accusé la production de sexisme. "Ce qui m'a choquée c'est ce qu'on nous a dit pour nous briefer avant de rentrer dans l'aventure. On nous a dit mot pour mot : 'bon ben les filles, les mecs n'en peuvent plus. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sp*rme au visage.'." avait confié Angèle. Ce week-end, la candidate qui a été exclue de l'émission (elle a expliqué sur Instagram avoir été virée après une altercation avec Raphaël Pépin qui, lui, n'a pas été exclu) a aussi balancé sur les candidats "sadiques" et s'est attaquée à Sarah Fraisou et Raphaël Pépin.

Greg Basso s'exprime sur la polémique et recadre Angèle

Alors que les candidats concernés ne se sont pas vraiment exprimés au sujet des accusations d'Angèle, Greg Basso est sorti du silence ce mardi 20 avril. Sur Instagram, celui qui a fait son retour à la télé pour Les Vacances des Anges 4 a répondu aux accusations d'Angèle... et défendu la production. Qualifiant les propos de la candidate "d'inepties" et de "course folle au buzz", Greg Basso s'est exprimé sur cette "polémique infondée" selon lui. "Ma participation aux Vacances des Anges a été un réel plaisir (...) Je ne me retrouve absolument pas dans les propos d'Angèle. On n'a pas dû vivre la même aventure... Je n'ai jamais été témoin d'un quelconque harcèlement" a-t-il d'abord expliqué dans un message posté en stories.