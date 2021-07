Julien Bert et Hilona de nouveau en couple : ils officialisent avec un voyage romantique en Italie

Julien Bert et Hilona ne sont pas hyper faciles à suivre. Après une première rupture, pour des raisons qui restent encore inconnues même s'il se murmure que Julien se serait montré violent, les deux influenceurs se sont remis en couple dans Objectif Reste du Monde. Et alors qu'ils semblaient de nouveau filer le parfait amour, ils se sont encore une fois séparés à la fin du mois de juin : "C'est quelque chose qui devait arriver. On a essayé, réessayé. J'ai tout fait, tout essayé, comme vous avez pu le suivre et ça ne marche pas", a confié Julien Bert.

Julien Bert et Hilona de nouveau en couple !

C'est donc célibataire qu'il est parti sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6 et si l'on en croit les rumeurs, il en aurait bien profité : Julien Bert se serait rapproché de Laura (Les Marseillais à Dubaï) avant de se mettre en couple avec Océane El Himer. Sauf qu'il aurait regretté son comportement lorsque Hilona est arrivée dans l'aventure. En tout cas, l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 a une nouvelle fois réussi à reconquérir celle avec qui il était fiancé. Eh oui, Julien Bert et Hilona se sont bel et bien remis en couple, même pas un mois après leur rupture.

Ils ont officialisé sur les réseaux sociaux lors d'un voyage en amoureux en Italie, dans le village de Positano. Hilona et Julien Bert ont décidé de se faire plaisir, avec un bel hôtel ou encore de bons restaurants, pour fêter leur réconciliation. Une réconciliation qui ne plaît pas à tous leurs abonnés. Certains pensent que ça ne va pas durer et que leur relation est vouée à l'échec après autant de rupture. Affaire à suivre du coup !