Julien Bert et Hilona de nouveau séparés, ils confirment leur rupture : "C'est mieux comme ça"

Après plusieurs mois de séparation, Hilona a finalement décidé de laisser une seconde chance à Julien Bert dans Objectif Reste du Monde. Ils sont donc repartis plus amoureux que jamais de l'aventure et alors que tout semblait enfin aller pour le mieux entre eux, des rumeurs de séparation ont de nouveau fait leur apparition. Elles ont recommencé au moment où Julien a été soupçonné d'avoir fait un plan à 3 avec Illan et une femme de footballeur et se sont intensifiées lorsqu'il a de nouveau été accusé de violences conjugales.

Julien Bert et Hilona, la rupture

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont relancé la rumeur selon laquelle Hilona aurait rompu une première fois avec Julien Bert après qu'il se serait montré violent avec elle. Il se murmure aussi que la candidate d'Objectif Reste du Monde était enceinte à ce moment-là et qu'elle aurait décidé d'avorter. Les deux influenceurs ont démenti ces rumeurs, mais malheureusement, elles ont quand même eu raison de leur histoire : "C'est terminé avec Hilona. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. C'est la vie et c'est mieux comme ça", a annoncé Julien Bert en story sur les réseaux sociaux.

Hilona et l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 ont donc bel et bien une nouvelle fois rompu : "On n'est pas au fond du seau, ni elle, ni moi. Tout va bien. C'est juste la vie, c'est quelque chose qui devait arriver. On a essayé, réessayé. J'ai tout fait, tout essayé, comme vous avez pu le suivre et ça ne marche pas. Il ne faut pas plus forcer, quand on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. C'est mieux comme ça. On ne se laisse pas en mauvais termes, il n'y a aucun problème (...) On ne se souhaite que du bonheur", a confié Julien.