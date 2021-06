Julien Bert et Illan au centre d'un plan à 3 avec la femme d'un footballeur ? Ils réagissent !

En froid depuis plusieurs mois, Illan Cto et Julien Bert se sont réconciliés dans Objectif Reste du Monde, mais la guerre est de nouveau déclarée entre les deux candidats depuis les accusations de revenge porn. Illan a d'ailleurs reconnu avoir envoyé des photos dénudées de ses ex Giuseppa et Hilona aux mauvaises personnes. Une trahison que Julien Bert n'a pas du tout acceptée. Depuis, il menacerait le pote de Nikola Lozina et aurait demandé à la prod des Marseillais VS Le reste du monde 6 de choisir entre son couple avec Hilona et Illan.

Illan et Julien Bert, un plan à 3 avec une femme de footballeur ?

La bonne ambiance a donc disparu, mais aujourd'hui, Julien Bert et l'ex-candidat des Marseillais à Dubaï se retrouvent au coeur de la même polémique. Si l'on en croit le blogueur Nabil, ils auraient couché avec Chloé Preseau, la femme de leur ami footballeur, Rémy Cabella, en même temps : "Julien Bert et Ilan ont passé une soirée avec la femme de Rémy Cabella et ça a dérivé. Ils ont couché avec, les deux (...) Si je vous annonce ça c'est que j'ai une preuve très tangible. Une photo mais qui n'est pas diffusable sur Snap en tout cas. Si jamais n'importe lequel d'entre eux essaie de me faire passer pour un mytho, je serai dans l'obligation de faire fuiter la photo. Ce que je vous dis, c'est une certitude. Illan et Julien étaient chez cette jeune fille, la photo a été prise chez elle."