Illan accusé de revenge porn sur Hilona : Julien Bert demande à la prod de choisir pour le cross ?

Alors que Illan se rapproche d'une influenceuse célèbre depuis sa rupture avec Adixia, il doit gérer en parallèle le gros bad buzz au coeur duquel il se trouve. La bombe est sortie ce week-end : le candidat d'Objectif Reste du Monde est accusé d'avoir envoyé des nudes de ses ex, Giuseppa et Hilona, à des potes. Un geste considéré comme du revenge porn. Illan Cto s'est alors expliqué sur les réseaux sociaux : "Cette photo n'a été vue que par la personne qui voulait me nuire et les principaux concernés, en aucun cas je prône cela, j'ai été c*n et idiot."

Hilona trahi par Illan, Julien Bert appelle au boycott

A cause de cette polémique, la participation d'Illan Cto aux Marseillais VS Le reste du monde 6 serait remise en question : "Ils ont essayé de m'enfoncer, de me rayer de la carte (...) Je ne peux plus venir sur le Reste du Monde", a-t-il confié. L'influenceur parlerait-il de Julien Bert, de nouveau en couple avec Hilona ? Il y a des chances, d'autant plus que si l'on en croit le compte Instagram @objectifrdm, l'ex-coach love des Princes et les princesses de l'amour 4 aurait lancé un appel au boycott contre Illan auprès de la production des Marseillais, d'Objectif Reste du Monde et du cross.