Julien Bert accusé de violences conjugales sur Hilona : ils réagissent, "vous allez nous briser"

Grâce à l'aventure Objectif Reste du Monde, Julien Bert et Hilona se sont remis en couple et alors que tout semblait aller bien entre eux, de nouvelles rumeurs de séparation apparaissent sur la Toile. Certains internautes pensent que leur couple bat (encore) de l'aile depuis la polémique sur le plan à 3 entre Illan, Julien Bert et Chloé Preseau, la femme du footballeur Rémy Cabella, et les accusations de revenge porn. Hilona et l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 doivent aussi affronter les spéculations sur leur rupture.

"Je n'ai jamais été violent avec Hilona"

Julien Bert et l'influenceuse n'ont jamais souhaité dévoiler publiquement les raisons, mais certains blogueurs tentent de mener leur enquête depuis plusieurs mois. Si l'on en croit le compte Instagram @objectifrdm, Julien se serait montré violent avec Hilona "physiquement" et "mentalement" : "Il consommait des substances illicites et tapait de grosses crises à Hilona. Hilona était enceinte et Julien l'a frappée tellement fort un soir. Elle a eu si peur, elle est partie avorter le lendemain. C'est arrivé 2 fois, elle a donc avorté 2 fois suite aux coups de Julien." Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette supposée version sort.

Même si Hilona et Julien Bert restent toujours aussi discrets sur la cause de leur rupture, ils n'hésitent pas à réagir aux rumeurs sur les réseaux sociaux. L'influenceur s'est notamment exprimé, de manière assez cash, sur les accusations de violences conjugales en story sur Instagram : "Tout le monde ment, il y a des choses très graves. On parle de violence, c'est quoi le nouvel article de demain ? Je n'ai jamais été violent avec Hilona et je ne le serai jamais avec aucune femme dans ma vie. C'est ch*ant, c'est lourd de devoir se justifier (...) Déjà que c'est très compliqué avec Hilo, on prend du temps chacun pour nous."

Julien Bert a ensuite expliqué : "Tous les jours vous ne vous arrêtez pas, vous vous acharnez, vous allez nous briser. Vous allez briser des gens de ma famille, ça leur fait du mal de lire des choses comme ça (...) Ne venez pas inventer des choses sur les trucs qu'on ne vous donne pas. S'il vous plait, préservez Hilona. Arrêtez de parler d'elle, de parler de nous. Arrêtez de nous oppresser."

"Vous êtes en train de faire beaucoup de mal"

De son côté, Hilona a aussi démenti les accusations de violences sur Insta : "Vous êtes en train de faire beaucoup de mal, vous ne vous rendez pas compte. Il y a des humains derrière au cas-où (...) Il faut arrêter de croire ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. Si on les écoute, un jour, Julien est la personne parfaite et moi, je suis la grande méchante (...) Et puis le lendemain, parce que quelqu'un a inventé, modifié, remplacé, c'est 'oh la pauvre Hilona, elle se fait défoncer la gueule. Elle perd des enfants. Julien est une horrible personne'. N'écoutez pas ce qu'il se dit et s'il vous plait, arrêtez. Vous êtes en train de détruire des relations, des vies, c'est très grave ce qui est en train de se passer."

"Je suis juste à bout, je n'en peux plus (...) Julien n'a rien fait, ne vous en prenez pas à lui. Il ne m'a jamais tabassée. Faut arrêter d'inventer tout et n'importe quoi. C'est très dur pour lui, apportez lui votre soutien. Tout ce qui est raconté est sorti de la bouche de personnes trop malveillantes pour être vrai", a-t-elle conclu.