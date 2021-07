Julien Bert en couple avec Océane El Himer dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6 ?

Alors que les rumeurs annonçaient son boycott des Marseillais VS Le reste du monde 6, suite aux accusations de violence conjugale et de plan à 3 avec Illan et la femme d'un footballeur, Julien Bert fait finalement partie du casting. C'est célibataire qu'il participe à l'émission puisque Hilona et lui se sont une nouvelle fois séparés il y a quelques semaines : "C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi", a confié Julien Bert lors de l'annonce de leur rupture. Eh bien, le candidat aurait décidé de bien profiter de sa nouvelle vie maintenant qu'il est célib.

Julien Bert séparé de Hilona et en couple avec Océane ?

Si l'on en croit les infos du blogueur Vaarruecos, Julien Bert serait "en roue libre niveau dragouille de filles" : il aurait même flirté avec Laura (Les Marseillais à Dubaï) puis avec Océane El Himer. Le candidat d'Objectif Reste du Monde serait d'ailleurs désormais en couple avec la soeur jumelle de Marine d'après le compte Instagram @shayaratv : "Prenez cette exclu avec des pincettes", précise-t-il quand même car rien n'est officiel pour le moment.