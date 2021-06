Inès (La Villa 6) séparée de Tristan : elle révèle enfin les raisons de leur rupture 💔

Dans La Villa des Coeurs Brisés 6, Inès Loucif a quitté son ex-petit ami et s'est ensuite mise en couple avec Tristan. Une fois la relation des deux candidats stabilisée, Lucie Mariotti a pris la décision de les faire partir de l'aventure pour les confronter à la réalité sauf que son annonce a provoqué un flot de doutes chez Inès. Elle a alors remis son histoire avec Tristan en question et a surtout commencé à angoisser en pensant à ses retrouvailles avec son ex. Résultat ? Inès et l'ex d'Angèle Salentino ont quitté l'émission chacun de leur côté.

Inès se confie enfin sur sa rupture avec Tristan

Malgré ce départ catastrophique, Tristan et l'ex-candidate de Koh Lanta 2020 ont quand même accepté de participer ensemble à La Bataille des couples 3. Finalement, ils n'ont pas rejoint le casting puisque Inès a décidé d'annuler sa venue. A l'époque, Inès et Tristan sont restés très discrets sur les raisons du choix de la pote de Mélanie Orl, mais aujourd'hui, cette dernière a décidé de tout révéler sur son retour en France et sa rupture avec le gagnant de Love Island.

C'est en story sur Instagram que Inès Loucif s'est confiée : "Mon ex souhaitait une coloc, mais moi, j'étais incapable de vivre avec lui. Depuis 6 semaines, il se passait des trucs de fous dans ma vie. Beaucoup de décisions lourdes de conséquences. Il fallait que je me retrouve seule. J'étais censée repartir sur La Bataille des couples 2 semaines après. Je n'avais que 2 semaines de battement, je n'avais rien signé. Je ne voulais pas, j'étais pas sûre, je ne le sentais pas."

Elle continue : "Après avoir quitté La Villa, Tristan m'a écrit 4 jours après mon retour à Paris pour me dire qu'il était là si j'avais besoin de parler. Je l'ai remercié, je me suis excusée de l'avoir blessé le jour où il était parti. Ce n'était pas le but. Lorsqu'il est monté sur Paris, c'était pour finaliser les rdv pour la bataille, 3 jours avant le départ. Je n'avais toujours pas signé, on ne s'était pas revu depuis La Villa, on ne parlait pas trop. Il n'y avait pas le truc quoi."