Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6) : "Je ne suis pas un briseur de couple" (Interview)

Purebreak : Pourquoi avoir choisi de participer à La Villa des Coeurs Brisés 6, un autre programme de romance après Love Island ?

Tristan : Au début, je voulais changer, mais comme il y avait Lucie dans l'aventure, je me suis dit 'pourquoi pas essayer'. Lucie, c'est quand même quelqu'un. J'avais entendu que c'était une personne incroyable et j'ai pu le constater dans l'aventure. J'avais surtout besoin qu'elle me file un petit coup de main avec mes problèmes personnels.

Même si je tombe sur des filles bien, j'arrive toujours à trouver le petit défaut qui me bloque

Du coup, ton objectif était plus de régler ta problématique que de trouver l'amour ?

De base, oui, mais vu qu'en plus de ça, je suis très exigeant en amour, je me suis dit que les prétendantes pouvaient aussi m'aider avec ma problématique. Mais bon, si on peut faire d'une pierre deux coups.

Justement, ta problématique est "je suis trop exigeant". En quoi tu es trop exigeant ?

Même si je tombe sur des filles bien, qui ont tout pour elle, j'arrive toujours à trouver le petit défaut qui me bloque. Du coup, je prends mes distance. Ça me rend malade, ce n'est pas une connerie. Lucie m'a donné de très bons conseils pour régler ma problématique.

C'est ce qui te porte préjudice dans tes relations ?

Il y a ça, oui, mais aussi mon passé qui fait que je ne suis pas serein quand je me mets en couple. C'est compliqué pour moi.

Tu appréhendais cette nouvelle aventure ?

J'appréhendais un peu parce qu'on est quand même en face de gens qui ont fait beaucoup de télé, contrairement à Love Island, mais je suis parti dans un bon mood.

J'ai essayé avec Cassandra comme je l'aurais fait avec une autre jolie fille

On sent vraiment une différence entre les anciens et les nouveaux ?

Clairement. C'est vraiment un métier, tout le monde ne peut pas faire de la télé. Ils sont très forts, ils savent comment créer des problèmes. J'ai eu des périodes assez compliquées.

Dès le départ, t'as flashé sur Cassandra alors qu'elle était en couple avec Théo. Pourquoi ?

C'est une très jolie fille, on ne va pas se le cacher. J'ai essayé, comme je l'aurais fait avec une autre jolie fille.

Inès n'est pas la première fille que tu as remarquée, pourquoi t'être rapproché d'elle finalement ?

Inès a beaucoup de valeurs et est très mature. Je trouve que c'est compliqué de trouver une fille mature aujourd'hui. On a eu aussi un très bon délire même si on a eu beaucoup de hauts et de bas. C'était compliqué à gérer, mais c'est son côté pétillant qui m'a plu.

C'était compliqué à gérer avec Inès

Ça ne t'a pas freiné qu'elle soit en couple ?

J'ai vraiment respecté son couple. Je n'ai pas fait de choses malsaines pendant qu'elle était en couple. Je ne suis pas un briseur de couple, même si j'ai dragué Cassandra (rires). Le copain d'Inès n'était pas dans l'aventure, c'était délicat du coup, mais j'ai attendu qu'elle me dise ok pour y aller.

Tu l'as trouvée comment Lucie Mariotti ?

Au début, je me suis dit 'c'est du fake' parce qu'à la télé, il y a souvent des choses fausses, mais là, rien n'était scénarisé. En plus de ça, Lucie sait nous parler et nous apaiser, surtout que moi, je suis quelqu'un de très nerveux et macho de base. Elle a réussi à me parler. Du coup, ce qu'on dit sur elle, ce n'est pas du tout des rumeurs.

Comment s'est passé le tournage avec les règles sanitaires ?

On a tous été testés plusieurs fois avant et après l'arrivée. On était très bien encadré. Tout le monde, sauf les candidats, portait le masque. Les gens de la production devaient se désinfecter, c'était un double job pour eux. Il n'y a eu aucun souci.

Est-ce que c'était important pour toi de refaire une émission après l'arrêt de Love Island suite au premier confinement ?

Je voulais refaire de la télé parce que c'est un milieu que j'ai apprécié dans ma première émission. On était très bien encadré, et même en dehors de la télé, ce sont des personnes vraies. La production a été aux petits soins avec nous. On a beaucoup d'amour et ça fait du bien.

Avec Angèle, on va vu qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre

T'es reparti en couple avec Angèle Salentino à l'époque, pourquoi vous vous êtes séparés ?

Déjà, il y avait la distance. Après, il y a eu le confinement. On s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire. Si on avait pu se voir directement après l'aventure, ça aurait pu peut-être le faire. Du coup, on a préféré arrêter la relation, mais elle a bien évolué, je suis content pour elle.

Elle nous a dit que tu étais juste "une amourette de tournage". T'as envie de répondre quoi ?

À l'extérieur, on a vu qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Amourette de tournage, oui et non. Dans l'aventure, j'y croyais un peu, mais à l'extérieur, j'y ai moins cru.

T'as dépensé comment tes gains après Love Island ?

Je les ai placés par rapport à un petit investissement. En plus de ça, j'ai un association avec mon père depuis plusieurs années. Récemment, on a pris des locaux pour créer une friperie solidaire. Ça a permis de faire quelques travaux pour la rendre plus accueillante. Et j'ai aidé mes parents.

Tu comptes continuer la télé réalité ?

Bien sûr. Je suis d'attaque, c'est un milieu qui plaît. On y fait beaucoup de belles rencontres.

