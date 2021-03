Laura (Les Marseillais à Dubaï) avant la chirurgie esthétique : des photos dévoilées

Alors que certains nouveaux ont eu du mal à trouver leur place dans Les Marseillais à Dubaï, comme Sandro qui est parti en début d'aventure, Laura, elle, n'a eu aucune difficulté à s'intégrer. Son rapprochement avec Greg Yega l'a pas mal aidée à se mettre en avant et, aujourd'hui, elle est toujours au centre des histoires avec ses embrouilles avec son chéri Greg suite à l'arrivée de Maëva Ghennam. Les deux candidates ne peuvent d'ailleurs pas se voir, mais un point commun devrait pourtant les rapprocher : la chirurgie esthétique.

Découvrez Laura avant la chirurgie esthétique

Eh oui, comme sa rivale Maëva Ghennam, mais aussi Jessica Thivenin, Océane El Himer, Victoria Mehault, Manon Marsault, Carla Moreau, qui est de retour sur les réseaux sociaux, et Marine El Himer, Laura est passée par la case bistouri. Le blogueur Vaarruecos a d'ailleurs reçu des photos d'elle avant la chirurgie esthétique et n'a bien évidemment pas hésité à les partager sur Instagram, dans sa story.

Sur l'un des clichés, on découvre Laura enfant et sur un autre, on l'aperçoit plus âgée, mais encore au naturel. Si on compare bien les 3 photos, on se rend compte que l'ex de Greg Yega a refait son nez et a succombé aux injections dans les lèvres, mais le changement n'est pas aussi radical que celui d'autres candidates des Marseillais à Dubaï. La preuve, avec leur avant/après chirurgie assez impressionnant.