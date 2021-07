Giuseppa (Objectif Reste du Monde) et Paga en couple ? Ça se confirme grâce à Hilona et Julien Bert

Le casting officiel des Marseillais VS Le reste du monde 6 a enfin été dévoilé ! En revanche, W9 n'a pas encore annoncé la date de diffusion, mais il se murmure que l'émission arriverait le 30 août. Encore un peu de patience donc, mais les internautes ont pu se réconforter avec les nombreuses rumeurs sorties sur la Toile. On a par exemple pu lire que Adixia serait en couple avec Simon Castaldi, que Maëva Ghennam aurait éliminé Milla Jasmine, qui n'a d'ailleurs pas pu revenir dans l'aventure car elle a été testée positive au coronavirus ou encore que Giuseppa se serait mise avec Paga après sa (nouvelle) rupture avec Simon.

Giuseppa et Paga toujours en couple ?

Ce serait d'ailleurs l'amour fou entre le Marseillais et la candidate d'Objectif Reste du Monde. Pour le moment, ils n'ont pas officialisé leur relation, mais une vidéo de Hilona semble confirmer la rumeur. On vous explique. Ce week-end, Julien Bert et Hilona, qui sont de nouveau en couple, sont allés faire la fête à Saint-Tropez et devinez qui les ont rejoint au restaurant ? Paga et Giuseppa !

Les deux candidats des Marseillais VS Le reste du monde 6 sont même arrivés ensemble. En revanche, sur la story de Hilona, on ne les voit ni s'embrasser, ni s'enlacer, ni rien du tout. Le doute est donc encore permis sur leur love story, mais les internautes sont persuadés qu'ils sont en couple suite aux retrouvailles avec Julien Bert et Hilona. Giuseppa aurait d'ailleurs été évincée de l'aventure à cause de son potentiel couple avec l'ex d'Adixia.