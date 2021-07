Les Marseillais Vs Le reste du monde 6 : Thibault, Greg, Maeva Ghennam... le casting dévoilé

On ne connait pas encore la date de diffusion de l'émission Les Marseillais Vs Le reste du monde 6, mais on sait déjà qui tentera de remporter cette nouvelle édition du cross. Après des semaines de rumeurs, W9 a officialisé le casting avec les présences assurées de Thibault Garcia, Greg Yega ou encore Maeva Ghennam.

On attend désormais avec impatience la date de diffusion de cette nouvelle émission !