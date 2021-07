Julien Tanti hospitalisé d'urgence en plein tournage des Marseillais vs le reste du monde 6

Après avoir posé leurs valises à Dubaï (ça tombe bien car ils sont pas mal à y vivre), les Marseillais vont bientôt retrouver leurs meilleurs ennemis dans Les Marseillais vs le reste du monde 6. Le tournage de l'émission de W9 a lieu actuellement dans les environs de Cannes. Alors qu'il y aurait eu rapprochement entre Julien Bert et Océane El Himer, Julien Tanti, lui, a eu quelques soucis de santé.

Julien Tanti sorti de l'émission pour être hospitalisé

Selon les infos d'Aqababe, c'est il y a quelques jours que Julien Tanti aurait quitté le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6 pour être hospitalisé à Cannes. On vous rassure, ça n'aurait pas de lien avec un éventuel accident : sur Instagram, l'influenceur confie que le mari de Manon Marsault a dû être admis d'urgence dans une clinique pour une hernie abdominale. Une opération finalement confirmée par Julien ce vendredi 9 juillet sur Instagram où il a posté une photo de son lit d'hôpital (il a depuis quitté la clinique). "Merci à tous pour vos messages de soutien. L'opération s'est bien passée, je remercie tout le personnel de la clinique qui a été aux petits soins avec moi. Je me remets vite sur pied et je repars de plus belle" a-t-il posté.