Milla Jasmine éliminée des Marseillais vs Le reste du monde 6 : coup de gueule sur Instagram

Tant pis pour les spoilers, on sait déjà que Milla Jasmine ne fera pas partie des gagnants de l'émission Les Marseillais vs Le reste du monde 6 (W9). Avant même la diffusion du jeu, la candidate a révélé sur Instagram avoir été éliminée. Et visiblement, elle est très en colère (encore plus qu'après sa garde à vue).