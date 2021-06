Milla Jasmine VS Feliccia : leur clash dans Objectif Reste du Monde fuite, les internautes choqués

Objectif Reste du Monde : le clash entre Milla Jasmine et Feliccia dévoilé

Kellyn a été éliminée par sa famille dans Objectif Reste du Monde sur W9. Du coup, qui dit départ, dit nouvelle arrivée. Dans l'épisode de ce jeudi 3 juin 2021, c'est Feliccia qui débarque dans la villa à Marrakech, au Maroc. Sauf que forcément, ça va péter avec Milla Jasmine... Le clash entre Milla Jasmine et Feliccia est teasé dans le pré-générique d'Objectif Reste du Monde. Mais cet énorme dispute a fuité davantage sur les réseaux, le compte Instagram @peste.tvr ayant posté deux vidéos. Dans la première vidéo, on peut voir Milla s'en prendre à Feliccia.

Celle qui était déjà dans la famille du RDM dans Les Marseillais & les Ch'tis vs le Reste du Monde, Les Marseillais vs le Reste du Monde 2, Les Marseillais vs le Reste du Monde 4 et Les Marseillais vs le Reste du Monde 5 a en effet taclé la nouvelle venue. "Ne te mêle pas de la mienne" lui lance-t-elle, certainement en lui disant de rester en dehors de sa vie. Mais Feliccia lui répond : "Je suis en train de parler avec Mujdat, je ne suis pas en train de parler avec toi". Pour rappel, Mujdat et Feliccia qui s'étaient séparés se sont depuis remis en couple.

"A prendre la même robe que moi, va t'acheter une personnalité" lui a alors lancé Milla Jasmine, en faisant référence à la robe blanche que portait la candidate quand elle a rencontré Mujdat Saglam dans Les Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) sur W9. "Tu es obsédée par moi" a-t-elle même ajouté, Feliccia étant vue comme le sosie de Milla Jasmine par beaucoup d'internautes.