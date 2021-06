Kellyn (Objectif Reste du Monde) réagit à son élimination : "Certains sont tellement hypocrites"

Cette semaine dans Objectif Reste du Monde, Giuseppa, Milla Jasmine et Anthony Alcaraz n'ont pas brillé par leurs compétences puisqu'ils sont arrivés derniers du classement. En revanche, Hilona, Nathan, Illan et Isabeau, eux, ont réussi à arriver en tête grâce à leur réussite dans les évaluations intellectuelles, professionnelles et sportives. Les autres candidats ont alors dû élire les nouveaux chefs de famille, pour remplacer Nikola Lozina et Milla Jasmine. Les heureux élus ? Hilona et Illan !

Kellyn balance sur son départ d'Objectif Reste du Monde

Illan et Hilona, de nouveau en couple avec Julien Bert, ont ensuite sauvé, chacun leur tour, les participants de leur choix. Seules Lila Taleb et Kellyn n'ont pas été sélectionnées. Les deux chefs de famille ont donc eu la responsabilité de trancher entre les deux filles. Ils ont décidé d'éliminer... Kellyn !

Une décision à laquelle l'ex d'Anthony Alcaraz ne s'attendait pas : "Certains sont tellement hypocrites. Comment tu peux me regarder dans les yeux et me dire qu'il n'y a pas de raison valable, que c'est par défaut. Alors que tu sais très bien pourquoi tu me vires. Pourquoi tu me dis que je pourris l'aventure d'Antho sachant qu'on s'est réconcilié ? On est censé se surpasser, pour devenir chef, pour créer une famille. J'étais deuxième dans l'épreuve intellectuelle, après Isabeau et Hilona qui sont arrivées ex aequo, j'étais première dans l'épreuve de sport. Pourquoi se battre en fait ?", confie-t-elle en story sur Instagram.

"J'ai ma petite idée en tête de pourquoi elle m'a éliminée"

Kellyn balance ensuite : "Ses raisons ne sont pas valables. J'ai ma petite idée en tête de pourquoi elle m'a éliminée, ça, je ne vais pas en parler parce que c'est ridicule. (...) Que je fasse les choses bien ou pas bien, ils ont quelque chose contre moi. Ils ont des personnes dans le viseur et ils ne veulent pas qu'elles réussissent." Si vous vous posez la question, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 parle de Hilona, mais que s'est-il réellement passé ? Ont-elles eu une dispute non diffusée sur W9 ?