Mujdat Saglam (Objectif Reste du Monde) et Feliccia de nouveau en couple : ils ne se cachent plus

Alors qu'ils filaient le parfait amour depuis Les Princes et les princesses de l'amour 4, Mujdat Saglam et Feliccia se sont séparés en février 2021. La candidate a très vite regretté leur rupture, mais elle a l'air d'avoir réussi à reconquérir son ex sur le tournage d'Objectif Reste du Monde puisque Mujdat et elle sont de nouveau en couple ! Les amoureux ne se cachent plus sur les réseaux sociaux.

Mujdat Saglam et Feliccia de nouveau en couple !

