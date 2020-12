Mujdat Saglam (Les Princes) : Milla Jasmine comparée à Feliccia, "elle se sert de ça pour exister"

Séparé de Milla Jasmine depuis Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Mujdat Saglam a retrouvé l'amour avec Feliccia, qu'il a rencontré sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4. Le couple a rapidement officialisé sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué pas mal de réactions de la part des internautes : certains ont d'ailleurs beaucoup comparé sa nouvelle petite amie à Milla. L'entrepreneur n'a pas manqué de réagir, sur les réseaux sociaux, en prenant la défense de Feliccia.

"On se demande qui ressemble à qui"

Malgré cela, des Twittos trouvent toujours autant une ressemblance entre la prétendante des Princes de l'amour 8 et l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Je peux comprendre... Mais quand vous avez Feliccia qui n'a fait aucune chirurgie et Milla qui en a fait énormément, on se demande qui ressemble à qui", a confié Mujdat Saglam à Télé Loisirs avant d'ajouter : "Il faut savoir que Feliccia a juste fait des injections aux lèvres, mais elle ne va pas quand même en vouloir à son père et à sa mère de l'avoir faite de cette façon !"

"Milla n'est pas la garante de la langue française"

L'entrepreneur, qui en a marre d'être appelé 'l'ex à Milla', s'attaque ensuite à Milla Jasmine : "Après, il y a des mimiques et manières de parler semblables, mais Milla n'est pas la garante de la langue française. Je sais qu'elle appelle ses fans 'mes petits chats', mais il y a plein d'autres candidates qui le font. Bizarrement, quand c'est ma petite amie, ça la gêne ! Puis, je trouve qu'elle se sert un peu de ça pour exister, car elle n'a plus trop d'actualités ! Nous on ne lui souhaite aucun mal, mais tout le bonheur du monde. Qu'elle puisse trouver quelqu'un qui la rende heureuse et qu'elle pourra respecter."