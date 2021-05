Feliccia (Objectif Reste du Monde) métamorphosée par la chirurgie ? Une photo fuite et interroge

Feliccia (Objectif Reste du Monde) métamorphosée par la chirurgie esthétique ? Une photo avant-après de la chérie de Mujdat crée le buzz sur les réseaux

Feliccia a toujours clamé être naturelle à 100% sur ses réseaux. Mais des photos avant-après de celle qui sera bientôt dans Objectif Reste du Monde sur W9 ont fuité. Et beaucoup d'internautes pensent que son visage a complètement changé et qu'elle s'est métamorphosée à cause de la chirurgie esthétique. Plusieurs personnes ont encore comparé la petite amie de Mujdat Saglam à Milla Jasmine. D'autres en revanche pensent qu'il s'agit juste d'un changement de visage lié à sa perte de poids et au fait qu'elle a grandi.