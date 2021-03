Feliccia (Les Princes de l'amour 8) insultée et frappée pour son physique : "J'ai frôlé la mort"

Et Feliccia a continué de révéler : "Moi depuis toute petite, à l'école je me faisais frapper pour mon physique, je me suis fait menacer pour mon physique, j'ai failli frôler la mort à cause de mon physique parce qu'on m'a étranglée, on m'a fait des choses horribles".

"De base, j'aime pas me disputer", alors "chaque fois qu'on me frappait, j'allais voir mes soeurs, je pleurais et elles étaient toutes énervées, elles me disaient : 'défends-toi !'" a-t-elle déclaré, mais "je me faisais énormément marcher dessus".

"Je n'ai jamais été à l'aise avec mon physique", elle se confie sur ses complexes

Alors que Feliccia avait été accusée d'être avec Mujdat quand il était avec Milla, Feliccia a avoué : "Je n'ai jamais été à l'aise avec mon physique". "J'ai toujours voulu être comme mes soeurs, mes soeurs elles sont toutes sorties fines, j'étais la seule qui était un peu bouboule, qui n'arrivait pas à rentrer dans des pantalons", "ça a toujours été un complexe" a-t-elle détaillé.

Du coup, elle a subi un BBL (brazilian butt lift), une opération de chirurgie esthétique. "Aujourd'hui je me sens mieux mais c'est toujours un complexe qui restera au plus profond de moi" a-t-elle indiqué. En revanche, elle assure avoir fait uniquement cette opération de chirurgie esthétique, rien d'autre. Donc les critiques à ce sujet, quand certains disent qu'elle serait refaite de la tête aux pieds, "j'ai pas le temps pour ça", "ça me fait rire" a-t-elle précisé.