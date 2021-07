Les Marseillais VS Le reste du monde 6 : le reste du monde avantagé pour gagner la compétition ?

Alors que la date de diffusion des Marseillais VS Le reste du monde 6 n'a pas encore été annoncée, de nombreuses rumeurs sont sorties sur les réseaux sociaux le temps du tournage. On a par exemple pu lire que Simon Castaldi et Giuseppa se seraient remis en couple avant de se séparer une nouvelle fois, que Maëva Ghennam aurait provoqué l'élimination de Milla Jasmine ou encore que Julien Bert serait sorti avec Océane El Himer. Il se murmure aujourd'hui que Simon Castaldi sortirait avec Adixia et Giuseppa avec Paga. La seule certitude pour le moment est que Julien Bert et Hilona sont bien de nouveau en couple.

Les Marseillais VS Le reste du monde 6 truquée ?

La grande question est surtout : quelle équipe va remporter Les Marseillais VS Le reste du monde 6 ? Les Marseillais pour la quatrième fois ou le reste du monde pour la deuxième année consécutive ? Apparemment, les scores finaux seraient encore une fois très serrés, mais si l'on en croit le compte Instagram @shayaratv, les vainqueurs seraient Nikola Lozina et sa team. Il balance en story que la production aurait avantagé le reste du monde tout au long de la compétition pour le faire gagner afin d'avoir une suite logique avec l'émission Objectif Reste du Monde.

"Vous croyez vraiment que la prod va laisser gagner les Marseillais alors qu'ils ont fait une émission spéciale pour le RDM afin qu'ils soient plus performants ? Si le RDM gagne pas, c'est très mauvaise com déjà pour l'émission et d'autre part le RDM doit coller au score et égaliser le nombre de victoires pour que le cross perdure dans le temps. Ce sera un happy ending de voir que le RDM gagne la coupe parce que du coup ils pourront dire que c'est grâce à Objectif RDM, vous voyez ?", assure le blogueur. Des confidences à prendre avec de grosses pincettes. En tout cas, il y a de grandes chances pour que les accusations de trucage ressortent, comme chaque année. Preuve que l'émission est loin de laisser les téléspectateurs indifférents !