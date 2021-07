Milla Jasmine éliminée des Marseillais VS Le reste du monde 6 par Maëva, mais bientôt de retour ?

Alors que le tournage vient à peine de commencer, Les Marseillais VS Le reste du monde 6 nous réservent déjà pas mal d'animation. Pour preuve, de nombreux clashs auraient éclaté en quelques jours seulement. Il se murmure aussi que Maëva Ghennam aurait eu l'occasion de régler ses comptes avec Milla Jasmine, qu'elle a accusé d'être à l'origine de la fuite de sa bagarre avec Manon Marsault. Elle serait même allée jusqu'à l'éliminer de l'aventure. Que s'est-il passé ?

Milla Jasmine éjectée par Maëva Ghennam ?

Sur les réseaux sociaux, Milla Jasmine a confirmé son départ des Marseillais VS Le reste du monde 6 sans spoiler les raisons, mais sans cacher son énervement, encore plus fort qu'après sa garde à vue à cause d'un problème avec la SNCF : "Je ne sais même pas par où commencer tellement c'est une dinguerie", a-t-elle confié. Eh bien, si l'on en croit les infos d'Aqababe, de Wassim.tv et de Shayara TV, la candidate d'Objectif Reste du Monde aurait été éjectée de l'émission à cause de Maëva Ghennam.

L'ex de Greg Yega aurait gagné une carte avantage lui permettant d'éliminer un membre de l'équipe adverse : "Elle ne l'a dit à personne et a attendu le bon moment pour éliminer Milla. Elle n'a ni consulté sa famille, ni fait part de sa décision. Tout le monde était très choqué. Ça a provoqué un cataclysme dans la villa", balance @shayaratv sur Instagram.